Гаврилов: пытался дойти до магазина, патруль остановил. Пригрозили штрафом

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, как его остановили полицейские, когда он пошёл в магазин за продуктами.

«Сижу дома, уже три недели никуда не выхожу. В основном смотрю телевизор, передвигаюсь по квартире. Вчера пытался дойти до магазина, так патруль остановил. Говорят: «Вы что, не знаете, что нужно режим самоизоляции соблюдать? Есть волонтеры, они привезут вам продукты». Пригрозили штрафом, если опять остановят. Буду сидеть дома.

Как отношусь к благотворительной акции фанатов «Спартака» в поддержку пожилых людей? Это здорово, что люди находят возможность помогать. Тем более в этой сложившейся ситуации, когда народ не имеет возможность выходить на улицу. Конечно, это большая помощь. У меня то дети могут выйти на улицу, добежать до магазина и аптеки. А есть же люди, которые очень сильно нуждаются, живут одни. Ко мне приезжали спартаковцы — парень с девушкой, привозили гуманитарную помощь в пакете. Я был очень рад. Молодцы", — приводит слова Гаврилова сайт фанклуба «Спартака».

Ранее режим самоизоляции в Москве был продлён до 1 мая. 23 марта мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, который обязывает пожилых москвичей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями или у кого ослаблен иммунитет, самоизолироваться дома или на даче.