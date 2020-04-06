О. Иванов: пауза «Ахмату» на пользу точно не пойдёт, мы в сложном положении находимся

Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов выразил мнение, что чемпионат России может быть не доигран из-за коронавируса.



«В Грозном можно ходить в магазин и аптеку по необходимости. Я стараюсь больше проводить время с семьей, смотрим различные фильмы. Играю в приставку, если жена разрешит. Нам скинули программу тренировок, пытаемся поддерживать форму. Пауза «Ахмату» на пользу точно не пойдёт, мы в сложном положении находимся. Жаль, что всё это слишком затягивается из-за проблем с пандемией. Тут даже месяц перерыва — это много, а у нас будет больше двух в итоге. Не уверен, что мы сможем доиграть сезон. Но это моя точка зрения. Пока главное, чтобы эпидемия прошла. Если скажут, что надо доиграть — будем доигрывать, — приводит слова Иванова „Матч ТВ“.

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