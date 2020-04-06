Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полузащитник «Краснодара» Газинский принял участие в челлендже от Роналду

Полузащитник «Краснодара» Газинский принял участие в челлендже от Роналду
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поддержал челлендж «Домашний кубок», организованный португальским футболистом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Суть упражнения, которое делает португалец: в положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями ноги максимальное количество раз за 45 секунд. Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд.

Газинский на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором он делает на скорость упражнение на пресс. Ему удалось совершить 55 скручиваний за 45 секунд. «Спасибо Криштиану за челлендж!» — написал Юрий под видео, передав эстафету защитнику «Краснодара» Александру Мартыновичу и игроку баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Виталию Фридзону.

Видео доступно на «Чемпионате».

В текущем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в 6 играх за «Краснодар» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В июне 2019 года игрок получил травму плеча, из-за которой пропустил более 5 месяцев, вернувшись в строй к середине ноября.

«У кого сильнее пресс — у меня или Роналду?» Оздоев поддержал новый челлендж
Роналду запустил новый челлендж, предложив побить рекорд в упражнении на пресс
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020