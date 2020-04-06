Полузащитник «Краснодара» Газинский принял участие в челлендже от Роналду

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поддержал челлендж «Домашний кубок», организованный португальским футболистом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Суть упражнения, которое делает португалец: в положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями ноги максимальное количество раз за 45 секунд. Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд.



Газинский на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором он делает на скорость упражнение на пресс. Ему удалось совершить 55 скручиваний за 45 секунд. «Спасибо Криштиану за челлендж!» — написал Юрий под видео, передав эстафету защитнику «Краснодара» Александру Мартыновичу и игроку баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Виталию Фридзону.

Видео доступно на «Чемпионате».

В текущем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в 6 играх за «Краснодар» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В июне 2019 года игрок получил травму плеча, из-за которой пропустил более 5 месяцев, вернувшись в строй к середине ноября.

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