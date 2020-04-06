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«Милан» раздал средства первой необходимости держателям абонементов и помог ученикам школ

«Милан» раздал средства первой необходимости держателям абонементов и помог ученикам школ
Футбол / Италия 0

Руководство итальянского «Милана» устроило благотворительную акцию для обладателей абонементов и ученикам местных школ, которые перешли на дистанционное обучение, сообщает журналист Milan News Антони Витьелло в «Твиттере».

Клуб закупил и доставил на дом средства первой необходимости и гигиены примерно двум тысячам держателей абонементов старше 65 лет, а Муниципалитету города Милана передано 30 планшетов для учащихся начальных и средних школ, обучающихся на дому. Ещё более € 600 тыс. передано в различные благотворительные фонды.

Ранее президент «Милана» Гордон Сингер пожертвовал $ 100 тыс. больнице Сан-Раффаэле в Милане для приобретения аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

В этом сезоне «Милан» в 26 матчах набрал 36 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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