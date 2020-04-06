Милевский – о футболе в Беларуси: в прошлом сезоне приходило 10 тысяч, а сейчас просто 10

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал об обстановке в чемпионате Беларуси на фоне пандемии коронавируса в мире.

«Шутки шутками, но мы обсуждаем эту тему внутри коллектива. Переживаем, обсуждаем на базе, кто чихнул, кто не чихнул. Для нас странно, что мы продолжаем играть. На матчи приходит человек 50. Что здесь крутого? Но не нам это решать. По маскам у нас где-то 60% на 40%, меньше в масках ходят, комендантского часа нет. Всё работает, всё открыто. Рестораны работают. Людей немного, все жалуются, народ стал пропадать где-то полторы недели назад. В супермаркетах полно всего, много чего лежит — бери, не хочу.

Для нас не привычно играть без зрителей. В прошлом сезоне к нам приходило 10 тысяч, а сейчас просто 10. Спасибо им, что приходят. Я не привык играть при таких пустых трибунах, но жизнь продолжается. Я людей прекрасно понимаю, это личное дело каждого.

В команде все по-разному относятся к ситуации. В Беларуси при любых раскладах доиграют чемпионат по системе «весна-осень». Во вторник будет собрание, министры будут собираться с президентом — должны принять решение», — приводит слова Милевского официальный сайт украинского телеканала «Футбол».

Брестское «Динамо» набрало 4 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Лидером соревнований на данный момент является «Энергетик-БГУ», набравший 6 очков в 2 матчах.