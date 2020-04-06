Мэр Реймса – о самоубийстве врача клуба: он стал побочной жертвой коронавируса

Мэр города Реймса, расположённого в историческом регионе Шампань – Арденны на северо-востоке Франции, Арно Робине высказался о самоубийстве врача клуба, представляющего их регион в чемпионате Франции, Бернар Гонсалеса.
«Гонсалес был великим и признанным профессионалом, ценившийся всеми. Сейчас мои мысли с его родителями, женой и семьёй. Он стал побочной жертвой COVID-19, потому что он был им заражён. Я знаю, что он оставил записку, чтобы объяснить свой жест. Но я игнорирую его содержание», — приводит слова Робине Goal.
Ранее СМИ сообщили, что 60-летний Гонсалес был заражён коронавирусом и находился в карантине вместе со своей женой. В предсмертной записке медик сообщил, что причиной суицида стало заражение коронавирусом. Он проработал в клубе более 20 лет.
По состоянию на 5 марта в мире зафиксировано 1 210 402 случая заражения коронавирусом, из которых погибло более 60 тыс. человек, а выздоровело – 237 тыс. Франция занимает 5-е место в мире по количеству заражённых людей – 90 тыс. человек.
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