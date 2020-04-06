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«Реал», «Интер» и «Ман Сити» следят за защитником «Ривер Плейт» Куартой

«Реал», «Интер» и «Ман Сити» следят за защитником «Ривер Плейт» Куартой
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал», «Валенсия», «Интер» и «Манчестер Сити» интересуются 23-летним защитником аргентинского «Ривер Плейт» Лукасом Мартинесом Куартой, сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что фаворитом в борьбе за игрока является мадридский «Реал», который ищет центральных защитников, так как приобретённый из «Порту» за € 50 млн бразильский защитник Эдер Милитао не оправдывает ожидания и уже летом может покинуть «Королевский клуб». Стоит отметить, что также «Реал» обеспокоен отсутствием замены 34-летнему Серхио Рамосу.

В текущем сезоне Куарта принял участие в 20 играх за аргентинский клуб, отметившись одной результативной передачей. В 8 матчах он помог своим партнёрам отыграть на ноль. Портал Transfermarket.de оценивает защитника в € 12,5 млн. Контракт игрока с «Ривер Плейт» рассчитан до лета 2021 года. Он уже дебютировал за основную сборную Аргентины, отыграв две товарищеские игры – со сборной Чили (0:0) и Мексики (4:0).

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