Касильяс предложил провести финалы еврокубков зимой
Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс, претендующий на пост президента Федерации футбола Испании, высказал мнение о возможном продолжении футбольного сезона, прерванного из-за эпидемии коронавируса.
«Отменять сезон или подстроить его под календарный год? Если через три-четыре месяца ситуация нормализуется, то сезон можно будет доиграть, а финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы провести в декабре. Следующий чемпионат мира начнётся в ноябре 2022 года — вносить коррективы надо в том числе исходя из этого», — написал Касильяс в «Твиттере».
Лига чемпионов и Лига Европы, как и все крупные спортивные турниры, приостановлены. Оба турнира остановлены на стадии 1/8 финала.
Стоичков: завершить чемпионат Испании сейчас было бы справедливо
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