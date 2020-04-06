Касильяс предложил провести финалы еврокубков зимой

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс, претендующий на пост президента Федерации футбола Испании, высказал мнение о возможном продолжении футбольного сезона, прерванного из-за эпидемии коронавируса.

«Отменять сезон или подстроить его под календарный год? Если через три-четыре месяца ситуация нормализуется, то сезон можно будет доиграть, а финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы провести в декабре. Следующий чемпионат мира начнётся в ноябре 2022 года — вносить коррективы надо в том числе исходя из этого», — написал Касильяс в «Твиттере».

Лига чемпионов и Лига Европы, как и все крупные спортивные турниры, приостановлены. Оба турнира остановлены на стадии 1/8 финала.