Зидан: Джеррард был лучшим полузащитником в мире
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился воспоминаниями об игре легенды «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.
«Было время, когда Джеррард был абсолютно лучшим полузащитником в мире. Игроков середины поля, которые умеют абсолютно всё, очень мало, и Джеррард как раз был одним из таких», — приводит слова Зидана Goal.com.
Стивен Джеррард — воспитанник «Ливерпуля», он играл за команду с 1998 по 2015 год и провёл за неё 710 матчей, в которых забил 186 мячей. В составе «Ливерпуля» Джеррард в 2000 году выиграл Кубок УЕФА, а в 2005-м стал победителем Лиги чемпионов. Также полузащитник дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и Кубок Англии. Сейчас Стивен Джеррард — главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс».
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