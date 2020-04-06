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Зидан: Джеррард был лучшим полузащитником в мире

Зидан: Джеррард был лучшим полузащитником в мире
Футбол / Англия 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился воспоминаниями об игре легенды «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

«Было время, когда Джеррард был абсолютно лучшим полузащитником в мире. Игроков середины поля, которые умеют абсолютно всё, очень мало, и Джеррард как раз был одним из таких», — приводит слова Зидана Goal.com.

Стивен Джеррард — воспитанник «Ливерпуля», он играл за команду с 1998 по 2015 год и провёл за неё 710 матчей, в которых забил 186 мячей. В составе «Ливерпуля» Джеррард в 2000 году выиграл Кубок УЕФА, а в 2005-м стал победителем Лиги чемпионов. Также полузащитник дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и Кубок Англии. Сейчас Стивен Джеррард — главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс».

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