Антон Миранчук и Комличенко приняли участие в челлендже от Роналду

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук и форвард «Динамо» Николай Комличенко приняли участие в челлендже, запущенном в «Инстаграме» нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Суть упражнения, которое делает португалец: в положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями ноги максимальное количество раз за 45 секунд. Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд.

Португалец предложил качать пресс на скорость — сам он сделал 142 повторения за 45 секунд. В челлендже уже приняли участие российские футболисты. Антон Миранчук сделал 55 повторений, Комличенко — больше 60. Ранее к челленджу присоединились фигуристка Евгения Медведева и украинский футболист Тарас Степаненко, российские игроки Магомед Оздоев и Юрий Газинский