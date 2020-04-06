Антон Миранчук и Комличенко приняли участие в челлендже от Роналду

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук и форвард «Динамо» Николай Комличенко приняли участие в челлендже, запущенном в «Инстаграме» нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Суть упражнения, которое делает португалец: в положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями ноги максимальное количество раз за 45 секунд. Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд.
Португалец предложил качать пресс на скорость — сам он сделал 142 повторения за 45 секунд. В челлендже уже приняли участие российские футболисты. Антон Миранчук сделал 55 повторений, Комличенко — больше 60. Ранее к челленджу присоединились фигуристка Евгения Медведева и украинский футболист Тарас Степаненко, российские игроки Магомед Оздоев и Юрий Газинский
- 6 апреля 2020
-
08:51
-
08:43
-
08:05
-
07:17
-
06:57
-
06:38
-
06:23
-
05:51
-
05:32
-
04:43
-
04:25
-
04:07
-
03:41
-
03:18
-
02:49
-
02:35
-
02:14
-
01:55
-
01:39
-
01:20
-
01:03
-
00:50
-
00:40
-
00:30
-
00:19
-
00:04
-
00:02
- 5 апреля 2020
-
23:55
-
23:49
-
23:40
-
23:35
-
23:27
-
23:23
-
23:21
-
23:02