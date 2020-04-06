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Тьяго Алькантара продлит контракт с «Баварией»

Тьяго Алькантара продлит контракт с «Баварией»
Футбол 0

Испанский полузащитник Тьяго Алькантара близок к продлению соглашения с мюнхенской «Баварией», сообщает Bayern&Germany.

Действующее соглашение игрока с мюнхенцами рассчитано до июня 2021 года. Стороны уже готовы к продлению договора, согласовать осталось только небольшое детали.

Тьяго Алькантара перешёл в «Баварию» из испанской «Барселоны» в 2013 году, сумма трансфера составила € 20 млн. В составе мюнхенцев Алькантара шесть раз стал чемпионом Германии, трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА и выиграл чемпионат мира среди клубов. В текущем розыгрыше Бундеслиги он провёл за «Баварию» 22 матча, забил три мяча и получил шесть жёлтых карточек. Его брат, Рафинья Алькантара, выступает за «Барселону».

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