Евсеев: Беленов должен быть одним из кандидатов в сборную России

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о голкипере Александре Беленове.

«Пока пауза, пересматриваю наши матчи в этом сезоне. И снова с удовольствием вижу, насколько сильный у «Уфы» вратарь. Для меня главное качество вратаря — надёжность. Беленов пришёл в «Уфу» уже опытным игроком, от него ждали именно надёжности и не ошиблись. Александр — один из самых стабильных игроков РПЛ.

Я не встречал других вратарей, кто на следующий день после матча занимается на восстановительной тренировке вместе с теми, кто не играл и кому нужна большая нагрузка. Он очень любит футбол, очень любит тренироваться. Его сильные стороны — это реакция и выбор позиции. Поэтому Беленов так хорош при пенальти, они с тренером Юрием Перескоковым много работают, стараясь сделать из Саши вратаря ещё более высокого уровня.

Я уверен, что он должен быть одним из кандидатов в сборную. Потому что и по человеческим качествам Беленов один из самых сильных игроков лиги. Не случайно в «Уфе» он один из трёх капитанов, вместе с Аликиным и Йокичем. С ним очень легко. Если ты только не игрок соперника», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».