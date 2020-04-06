Капитан «Милана» Романьоли заинтересован в переходе в «Барселону»

Защитник «Милана» Алессио Романьоли может покинуть команду и продолжить карьеру в Испании.
Как сообщает Sport.es, за 25-летним капитаном «россонери» по-прежнему следит «Барселона», которая пыталась приобрести его в два предыдущих трансферных окна. Отмечается, что сам футболист также заинтересован в переходе в стан сине-гранатовых, однако проблемой может стать его стоимость. Она оценивается примерно в € 50 млн.
Романьоли начинал карьеру в «Роме», за которую выступал с 2012 по 2015 год, после чего перебрался в «Милан», с которым на следующий год завоевал Суперкубок Италии. В 2018 году Алессио стал капитаном «россонери». С 2016 года вызывается в сборную Италии.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 26 матчах итальянской Серии А, в которых получил 4 жёлтые карточки.
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