«Это врачи или клоуны?» Алаба обвинил французских учёных в расизме после слов про Африку

Защитник «Баварии» Давид Алаба в своём «твиттере» выступил с жёсткой критикой идеи тестирования вакцины от коронавируса на африканцах.
«Тестировать вакцину от коронавируса в Африке? Эти ребята врачи или клоуны? Такого расизма я даже представить никогда не мог. Позорно и недопустимо! Мы все должны сплотиться и работать плечом к плечу, чтобы бороться с этим вирусом», — написал Алаба.
Ранее профессора Жан-Поль Мира, заведующий отделением интенсивной терапии в больнице в Париже, и Камиль Лохт, директор по исследованиям французского Национального института здоровья, в ходе обсуждения пандемии коронавируса на французском телевидении выразили мнение, что от COVID-19, вероятно, можно излечиться с помощью вакцины против туберкулёза, однако уточнили, что её сперва нужно протестировать в Африке.
С критикой французских учёных уже выступили экс-нападающие Самуэль Это'О и Дидье Дрогба, форвард «Истанбул Башакшехир» Демба Ба и защитник «Челси» Антонио Рюдигер.
- 6 апреля 2020
-
13:25
-
13:21
-
12:51
-
12:38
-
12:29
-
12:15
-
11:47
-
11:42
-
11:24
-
11:07
-
10:55
-
10:18
-
10:14
-
10:00
-
09:54
-
09:32
-
09:23
-
08:51
-
08:43
-
08:05
-
07:17
-
06:57
-
06:38
-
06:23
-
05:51
-
05:32
-
04:43
-
04:25
-
04:07
-
03:41
-
03:18
-
02:49
-
02:35
-
02:14
-
01:55