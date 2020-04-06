«Это врачи или клоуны?» Алаба обвинил французских учёных в расизме после слов про Африку

Защитник «Баварии» Давид Алаба в своём «твиттере» выступил с жёсткой критикой идеи тестирования вакцины от коронавируса на африканцах.



«Тестировать вакцину от коронавируса в Африке? Эти ребята врачи или клоуны? Такого расизма я даже представить никогда не мог. Позорно и недопустимо! Мы все должны сплотиться и работать плечом к плечу, чтобы бороться с этим вирусом», — написал Алаба.



Ранее профессора Жан-Поль Мира, заведующий отделением интенсивной терапии в больнице в Париже, и Камиль Лохт, директор по исследованиям французского Национального института здоровья, в ходе обсуждения пандемии коронавируса на французском телевидении выразили мнение, что от COVID-19, вероятно, можно излечиться с помощью вакцины против туберкулёза, однако уточнили, что её сперва нужно протестировать в Африке.



С критикой французских учёных уже выступили экс-нападающие Самуэль Это'О и Дидье Дрогба, форвард «Истанбул Башакшехир» Демба Ба и защитник «Челси» Антонио Рюдигер.

Рюдигер подверг жёсткой критике идею тестирования вакцины от коронавируса на африканцах