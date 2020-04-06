10 лет назад… ЦСКА бился с грозным «Интером» за выход в полуфинал Лиги чемпионов

«Чемпионат» предлагает возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».
6 апреля 2010 года состоялись два ответных матча 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Московский ЦСКА не сумел пройти дальше, уступив на своём поле миланскому «Интеру» (0:1, первая встреча — 0:1). Описание гола и решающих мгновений из текстовой трансляции «Чемпионата»:
6' ГОЛ. Уэсли Снейдер пробил низом, мяч в сетке. Пролетел он под подпрыгнувшей «стенкой», конкретно под Хондой, и, несмотря на то что Игорь Акинфеев был рядом с мячом, отбить его голкипер почему-то не сумел.
23' Нециииид! Получил мяч на границе штрафной чешский форвард и здорово пробил низом в дальний левый угол — прыжок Сезара был уже бесполезен, но мяч на какие-то сантиметры разминулся со штангой!
34' Дзагоев… Ну как так. Убежал почти один на один с Сезаром, только справа и немного сзади бежали игроки «Интера», но они не могли помешать Алану пробить — а мяч срезался с ноги.
49' «Интер» спокойно держит мяч в центре поля. Чиди это, видимо, надоело, и он решил забрать мяч в подкате. Попал не в футбольный снаряд, а в ноги Это'О, за что получил вторую жёлтую…
82' Матч потихоньку приближается к своему завершению, и с общим итогом четвертьфинального противостояния всё понятно, конечно.
90' Две минуты добавляет главный арбитр.
90+3' «Интер» дожидается финального свистка. Оба матча у ЦСКА выиграл миланский клуб, так же как и у «Челси», и оба с преимуществом в один мяч.
В другой встрече того вечера каталонская «Барселона» дома разгромила лондонский «Арсенал» — 4:1 (первый матч — 2:2). В составе сине-гранатовых покером отметился форвард Лионель Месси. Автором единственного гола «канониров» стал нападающий Никлас Бендтнер.
Хоккей. КХЛ: «Салават Юлаев» одержал первую победу в финальной серии Востока с «Ак Барсом». Финальная сирена в четвёртом матче зафиксировала счёт 4:2 в пользу команды из Уфы.
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат: «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме со счётом 3:2 обыграл «Бостон Брюинз», «Коламбус Блю Джекетс» в дополнительном периоде уступил «Сент-Луис Блюз» (1:2), а «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Миннесоту Уайлд» (4:1).
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