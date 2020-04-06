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Дм. Черышев: у Смолова могли быть обстоятельства, но, наверное, он поступил неправильно

Дм. Черышев: у Смолова могли быть обстоятельства, но, наверное, он поступил неправильно
Футбол / Испания 0

Футбольный тренер Дмитрий Черышев прокомментировал возвращение нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в Россию.

«Мы же все знаем, что происходит с коронавирусом. Человек, который приезжает из-за границы, обязательно должен отсидеть две недели на карантине. Представьте, скоро коронавирус пойдёт на спад в Испании, начнутся тренировки. А Смолов будет две недели дома на карантине.

Не спорю, у Фёдора могли быть свои обстоятельства. Но, наверное, он всё же неправильно поступил. Конечно, ему тяжело: в чужой стране быть одному, никуда не выходить. Но иногда можно это перебороть.

Смолов здоров, с ним всё хорошо. Но даже здоровые люди могут быть носителями коронавируса. Долетел он до Беларуси, потом поехал на машине. Даже если машину он арендовал, Фёдор же всё равно с кем-то контактировал», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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