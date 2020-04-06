ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Маринато Гильерме — в 19:30

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.
Восьмой инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 6 апреля, начало — в 19:30 мск.
К нам в виртуальные гости придёт вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме. С ним пообщается Григорий Телингатер. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!
Смотрите интервью с Гильерме на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».
Гильерме начал карьеру в 2007 году на родине, в Бразилии, в составе «Атлетико Паранаэнсе». В том же году его приобрёл «Локомотив». С «железнодорожниками» 34-летний футболист становился чемпионом России, а также один раз завоевал Суперкубок и трижды — Кубок страны. В 2015 году Маринато получил российское гражданство, а со следующего года стал вызываться в национальную команду.
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