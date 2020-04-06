Пато: выиграю Кубок Либертадорес, а потом вернусь в Европу

Нападающий «Сан-Паулу» Алешандре Пато признался, что хотел бы продолжить карьеру в Европе. Ранее 30-летний бразилец выступал за «Милан», лондонский «Челси» и «Вильярреал».

«Хотел бы вернуться в Европу. Я хорошо выступаю в этом году. Выиграю Кубок Либертадорес, а потом вернусь. Было бы здорово вновь оказаться в «Милане». Когда я впервые был там, небольшая травма оказалась серьёзной проблемой. Я потерял веру, чувствовал себя немного одиноко, потому что они обвиняли меня», — приводит слова Пато La Gazzetta Dello Sport.

В минувшем сезоне Алешандре забил 5 мячей в 20 матчах чемпионата Бразилии. В нынешней кампании форвард отметился 1 голом в 2 встречах Кубка Либертадорес.

Контракт Пато с «Сан-Паулу» рассчитан до 31 декабря 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 6 млн.