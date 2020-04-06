Бывший президент «Интера» считает, что клуб работает над переходом Месси

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти выразил мнение, что миланский клуб может в будущем заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.



«Я считаю, что эту мечту нельзя назвать недостижимой. Думаю, руководство «Интера» пытается заполучить Месси и предпринимало эти попытки ещё задолго до паузы. Не знаю, как нынешняя ситуация скажется на этой цели, но, думаю, есть шанс, что мы увидим довольно странные вещи в конце этого сезона», — приводятся слова Моратти на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Radio Uno.



Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, которая началась в 2003 году. Действующий контракт 32-летнего аргентинца с каталонским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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