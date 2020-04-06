Ван Дейк: хочу стать легендой «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о глобальной цели в мерсисайдском клубе.

«Хочу стать легендой «Ливерпуля». Хочу добиться потрясающих вещей здесь. У нас великолепная команда, мы ни в чём не нуждаемся. У нас есть всё необходимое, чтобы продолжать побеждать: тренер, с которым мы себя ассоциируем, универсальный состав, стиль игры, приносящий победы, стадион и фанаты, которые играют свою роль.

Да, я хотел бы стать одним из тех футболистов, которые возвращаются на «Энфилд» после завершения карьеры. Чувствую себя частью огромной семьи, когда вижу легенд «Ливерпуля» во время матчей», — приводит слова 28-летнего футболиста Sport.es.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Ранее защитник играл в «Саутгемптоне», «Селтике» и «Гронингене».