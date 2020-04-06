Лепсая: Малком перешёл в «Зенит» за деньгами

Футбольный функционер Тимур Лепсая рассказал, как, по его мнению, отреагирует форвард «Зенита» Малком на гипотетическое предложение партнёра по команде Артёма Дзюбы пойти на сокращение зарплаты.

«Для этого нужно знать Малкома. Я лично его не знаю. А легионеры бывают разные. Хотя отказ не делает его неадекватным. Малком приехал в Россию за деньгами. Это очевидно. Он приехал сюда зарабатывать деньги. Зачем ещё из «Барселоны» человек переезжает в Петербург? Для того, чтобы заработать деньги. Это его мотивация. А как он отреагирует, я не знаю. Но счастлив он не будет, как и другой любой человек», — приводит слова Лепсая журналист Анар Ибрагимов на своём канале в «Яндекс.Дзен».

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Трансфер бразильца обошёлся сине-бело-голубым в € 40 млн.