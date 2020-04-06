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Лепсая: Малком перешёл в «Зенит» за деньгами

Лепсая: Малком перешёл в «Зенит» за деньгами
Футбол / РПЛ 0

Футбольный функционер Тимур Лепсая рассказал, как, по его мнению, отреагирует форвард «Зенита» Малком на гипотетическое предложение партнёра по команде Артёма Дзюбы пойти на сокращение зарплаты.

«Для этого нужно знать Малкома. Я лично его не знаю. А легионеры бывают разные. Хотя отказ не делает его неадекватным. Малком приехал в Россию за деньгами. Это очевидно. Он приехал сюда зарабатывать деньги. Зачем ещё из «Барселоны» человек переезжает в Петербург? Для того, чтобы заработать деньги. Это его мотивация. А как он отреагирует, я не знаю. Но счастлив он не будет, как и другой любой человек», — приводит слова Лепсая журналист Анар Ибрагимов на своём канале в «Яндекс.Дзен».

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Трансфер бразильца обошёлся сине-бело-голубым в € 40 млн.

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