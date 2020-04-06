Канчельскис: в Узбекистане за выход на улицу без маски штрафуют на одну зарплату

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис рассказал, как проходит карантин в Узбекистане.
«Число заражённых потихоньку растёт с каждым днём, летальный исход зафиксирован пока один. Но тут всё строго. 10 дней назад ввели штрафы за выход на улицу без маски – одна зарплата. Если нарушение повторяется, то штраф увеличивается в два раза. Поэтому мы сидим в карантине, пытаемся в домашних условиях поддерживать форму. Легионеры сидят на базе, выходят поиграть в теннисбол. Все ждут дальнейших решений по чемпионату, но новостей пока никаких, тишина. До 20 апреля в городе карантин. Если будут прибавляться заболевшие, то карантин будут продолжать.
На улицу выходить можно по надобности, но только в маске и перчатках. Здесь не спрашивают, куда идёшь и зачем, где твоё разрешение. Главное, чтобы в маске, остальное не важно. Народу на улице стало явно меньше. Выезд из города в область закрыт, с этим строго. Продуктов в магазине хватит, рынки открыты. В этом плане проблем нет. Ажиотажа и паники не было, как в России, гречку никто не закупал. Все ждут, что будет дальше», — цитирует Канчельскиса Sport24.
- 6 апреля 2020
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