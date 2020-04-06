«К окнам близко не подхожу». Игрок «Зенита» Осорио рассказал, как тренируется на карантине

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, как тренируется в домашних условиях, пока находится на карантине в связи с пандемией коронавируса.
«Основная тренировка проходит утром и длится час с небольшим, каждый день занятия довольно сильно отличаются друг от друга. Вечером только упражнения на растяжку и всё. День без тренерских заданий — воскресенье. Я бы не сказал, что это максимально скучный день. Всё равно семья рядом, заскучать не дают.
Тяжело ли тренироваться дома? Есть такое. В основном из-за ограниченного пространства. Но всегда работаю на полную, независимо от условий. Конечно, с мячом тоже! Насколько позволяют размеры квартиры. Разбил ли уже что-нибудь? Нет, я аккуратно! Но, на самом деле, в любой момент что-нибудь может пойти не так, поэтому к окнам близко не подхожу», — цитирует Осорио пресс-служба «Зенита».
- 6 апреля 2020
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