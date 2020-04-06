Олег Романцев: курение на матчах, встреча с Путиным и работа с Карпиным. Фото карьеры

Чемпионат России в настоящее время приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры были введены практически во всех национальных чемпионатах в мире, среди которых топ-лиги Европы. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределённый срок.

Пока российский футбол находится на паузе, предлагаем посмотреть на редкие кадры карьеры Олега Романцева. В 1971 году он дебютировал в красноярском «Автомобилисте», однако сегодня Романцев ассоциируется исключительно со «Спартаком», в составе которого в 1979-м стал чемпионом СССР. Вместе со сборной СССР он завоевал бронзовые медали Олимпийских игр—1980. В качестве главного тренера «Спартака» Романцев восемь раз завоёвывал чемпионство страны. Кроме того Романцев дважды возглавлял национальную сборную (1994-1996 гг., 1998-2002 гг.).

Главные ретрофото карьеры Романцева — в нашей фотоподборке.