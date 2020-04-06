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Приоритет Погба — переход в «Реал»

Приоритет Погба — переход в «Реал»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». Переход в стан «сливочных» на этот момент является приоритетом для 27-летнего француза, сообщает AS со ссылкой на окружение игрока.

«Реал» пытался приобрести Погба прошлым летом, но отказался платить за него более € 150 млн. Учитывая нынешний кризис, ожидается, что «Юнайтед» согласится расстаться с хавбеком за € 115 млн.

В услугах Поля заинтересован также туринский «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год. Не исключён и вариант, при котором француз продлит контракт с «красными дьяволами».

Нынешнее соглашение Погба с «Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб.

Ранее жена Погба во время выполнения челленджа попала туалетной бумагой в лицо сыну.

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