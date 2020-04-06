«Ноги переломятся». Жена Погребняка напугала подписчиков новым упражнением

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, опубликовала в своём «инстаграме» ролик с новым упражнением.



На видео супруга футболиста, посадив на плечи сына и встав на каблуки, ходит по комнате. При этом, по словам Марии, ребёнок весит 30 кг, а она – 44. Пост девушка сопроводила следующей подписью: «День начинаем с зарядки».

Видео доступно на «Чемпионате».

Подписчикам Марии новое упражнение не понравилось. Многие испугались за её здоровье.



«Ой, сейчас ноги переломятся», — говорится в одном комментарии.



«Такое ощущение, что ноги сейчас сломаются. Мария, это уже не красота, это уже анорексичная проблема», — выразила беспокойство другая подписчица.



«Ну это перебор. Мало того что коника на шею посадили, так ещё и каблучищи. Так и позвоночник в трусы высыпаться может», — написала ещё одна девушка.



«На каблуках… Думаю, что такой совет – травматичный. Ведь за вами будут повторять девушки, а это прямой путь к вывиху ноги», — упрекнула Марию очередная подписчица.



«Зачем? Это же колоссальная нагрузка на позвоночник», — отмечается в другом комментарии.