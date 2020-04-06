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Скаут «Лестера» опроверг слова Геркуса о предложении по Кверквелии

Скаут «Лестера» опроверг слова Геркуса о предложении по Кверквелии
Футбол / РПЛ 0

Скаут «Лестер Сити» Олег Челемей, отвечающий за Германию и страны постсоветского пространства, прокомментировал слова бывшего генерального директора «Локомотива» Ильи Геркуса, который в интервью «Чемпионату» рассказал о несостоявшемся переходе защитника Соломона Кверквелии в стан «лис».

«Соломона я лично сам знаю, но он никогда не входил в планы «Лестера». Мы не то что не делали предложения, мы его кандидатуру даже не рассматривали. Не знаю, почему Геркус сказал, что «Лестер» предлагал 15 миллионов за Кверквелию.

Я вчера общался со своим шефом. Он сказал, что если агенты и функционеры что-то там, какие-то темы пытаются развить, раскрутить, то это уже не наши проблемы. Кверквелия вообще не рассматривался», — приводит слова Челемея Sport24.

«Кикнадзе предлагал трёх кандидатов на замену Сёмину». Вторая часть интервью с Геркусом
Первую «Локомотив» оставил без комментариев.
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