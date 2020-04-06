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Дель Боске: Неймар — трудный мальчик, но он входит в пятёрку лучших игроков в мире

Дель Боске: Неймар — трудный мальчик, но он входит в пятёрку лучших игроков в мире
Футбол / Франция 0

Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Висенте дель Боске поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймаре.

«Неймар — трудный мальчик. Как по мне, он не лучший пример для подражания, но он является потрясающим футболистом. Если вы попросите меня составить список пяти лучших игроков в мире, Неймар точно попадёт в него. Но на поле он пытается обманывать судей, много притворяется. И не стоит забывать, как он уходил из «Барселоны», — приводит слова дель Боске Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Неймар в 15 матчах французской Лиги 1 забил 13 мячей и отдал 6 голевых пасов. В остальных клубных турнирах (Лига чемпионов, Кубок французской лиги, Кубок Франции) 28-летний бразилец записал в свой актив в 7 встречах 5 голов и 4 результативные передачи.

Ранее Неймар потренировался с собаками в своём дворе.

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