Sky Sports начал показывать обзоры матчей чемпионата Беларуси
Британский телеканал Sky Sports приступил к показу обзоров матчей чемпионата Беларуси.
Также видео с главными моментами матчей Высшей лиги стали доступны на сайте канала. В первенстве уже состоялись три тура.
Напомним, чемпионат в Беларуси в настоящее время остаётся единственным в Европе, где проходят матчи. Остальные национальные лиги на континенте и практически во всём мире были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределённый срок. Евро-2020, который должен был пройти этим летом, состоится в 2021 году.
Турнирная таблица чемпионата Беларуси сезона-2020
Ранее сообщалось, что ФИФА бессрочно продлит нынешний сезон и позволит лигам самостоятельно определять время его окончания.
ФИФА бессрочно продлит сезон-2019/2020, позволив лигам определять время его окончания
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