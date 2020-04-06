Sky Sports начал показывать обзоры матчей чемпионата Беларуси

Британский телеканал Sky Sports приступил к показу обзоров матчей чемпионата Беларуси.



Также видео с главными моментами матчей Высшей лиги стали доступны на сайте канала. В первенстве уже состоялись три тура.



Напомним, чемпионат в Беларуси в настоящее время остаётся единственным в Европе, где проходят матчи. Остальные национальные лиги на континенте и практически во всём мире были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределённый срок. Евро-2020, который должен был пройти этим летом, состоится в 2021 году.



Турнирная таблица чемпионата Беларуси сезона-2020



Ранее сообщалось, что ФИФА бессрочно продлит нынешний сезон и позволит лигам самостоятельно определять время его окончания.

ФИФА бессрочно продлит сезон-2019/2020, позволив лигам определять время его окончания