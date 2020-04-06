Зе Луиш задал собаке вопрос на русском языке, а затем напугал её пылесосом

Нападающий «Порту» Зе Луиш, известный в России по выступлению за московский «Спартак», опубликовал в своём «инстаграме» новое видео с карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.



В ролике футболист сборной Кабо-Верде пугает собаку пылесосом. В определённый момент он заходит за угол, и питомец следует за ним. 29-летний форвард на русском языке задаёт собаке вопрос «Как дела?», после чего включает пылесос и отправляется в погоню за домашним животным.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Зе Луиш показал свою тренировку в условиях карантина, а его жена Алеся продемонстрировала новое упражнение с туалетной бумагой. Также пара приняла участие в челлендже с переодеванием в одежду партнёра.



Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год. Всю остальную карьеру, за исключением аренды в венгерский клуб «Видеотон» в сезоне-2013/2014, он провёл в Португалии.