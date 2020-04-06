Геркус отреагировал на заявление скаута «Лестера», который опроверг его слова

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на слова скаута «Лестер Сити» Олега Челемея, опровергшего информацию из его интервью «Чемпионату».



Ранее функционер рассказал о несостоявшемся переходе защитника «железнодорожников» Соломона Кверквелии в стан «лис». По словам Геркуса, «Локомотив» отклонил предложение по грузинскому футболисту в размере £ 15 млн (более € 17 млн). Челемей позднее опроверг его слова, заявив, что «Лестер» даже не рассматривал кандидатуру Кверквелии.



«А новоиспечённый скаут «Лестера» Челемей – это случайно не бывший агент Ракицкого Шелемей?» — написал Геркус в своём «твиттере».



Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 по зиму 2018 года. При нём клуб стал чемпионом России и завоевал Кубок страны.

Скаут «Лестера» опроверг слова Геркуса о предложении по Кверквелии