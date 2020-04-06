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Геркус отреагировал на заявление скаута «Лестера», который опроверг его слова

Геркус отреагировал на заявление скаута «Лестера», который опроверг его слова
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на слова скаута «Лестер Сити» Олега Челемея, опровергшего информацию из его интервью «Чемпионату».

Ранее функционер рассказал о несостоявшемся переходе защитника «железнодорожников» Соломона Кверквелии в стан «лис». По словам Геркуса, «Локомотив» отклонил предложение по грузинскому футболисту в размере £ 15 млн (более € 17 млн). Челемей позднее опроверг его слова, заявив, что «Лестер» даже не рассматривал кандидатуру Кверквелии.

«А новоиспечённый скаут «Лестера» Челемей – это случайно не бывший агент Ракицкого Шелемей?» — написал Геркус в своём «твиттере».

Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 по зиму 2018 года. При нём клуб стал чемпионом России и завоевал Кубок страны.

Скаут «Лестера» опроверг слова Геркуса о предложении по Кверквелии
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