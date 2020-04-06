В ЦСКА сообщили информацию о возврате билетов на матч с «Зенитом»

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, когда будет осуществляться возврат денег за билеты на матч 23-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом».

«Уважаемые болельщики! В связи с текущей ситуацией в стране, вызванной COVID-19, и в связи с ограничениями в работе клубного офиса, а также в банковской сфере в силу распоряжения президента России и указа мэра Москвы возврат денежных средств за купленные билеты на матч ПФК ЦСКА — «Зенит», который должен был состояться 22 марта, будет осуществляться после 30 апреля. О точных датах мы сообщим дополнительно.

Обращаем ваше внимание, что в случае проведения данного матча в другую дату приобретенные ранее билеты будут действительны. Надеемся на ваше понимание», — сообщается на официальном сайте клуба.