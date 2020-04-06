Неймар: по-настоящему страдал от травм и сомневался в себе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймар признался, что переживал из-за травм.



«Для профессионального спортсмена нет ничего хуже, чем травма. Я по-настоящему страдал от травм в течение двух последних сезонов. Было множество моментов, когда я сомневался в себе. Половина успеха спортсмена — в сознании. Если разум чист, в игре всё получается более естественно», — приводит слова Неймара Vogue.



В нынешнем сезоне Неймар в 15 матчах французской Лиги 1 забил 13 мячей и отдал 6 голевых пасов. В остальных клубных турнирах (Лига чемпионов, Кубок французской лиги, Кубок Франции) 28-летний бразилец записал в свой актив в 7 встречах 5 голов и 4 результативные передачи.



Ранее Неймар показал, как тренируется с собаками во дворе.