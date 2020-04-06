«Челси» не может договориться с Жиру о продлении контракта
Лондонский «Челси» не может согласовать условия нового контракта с французским нападающим Оливье Жиру, утверждает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По данным источника, футболист хочет заключить контракт на два года, но английский клуб предлагает ему однолетнее соглашение. Нынешний контракт игрока истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб в статусе свободного агента.
Жиру перешёл в «Челси» в январе 2018 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера составила € 17 млн. В нынешнем сезоне 33-летний французский форвард принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги (пять — в основном составе) и стал автором двух забитых мячей. Ранее он играл за «Гренобль», «Истр», «Тур» и «Монпелье».
Жиру: моим приоритетом был «Интер». Сделал всё, чтобы уйти из «Челси»
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