«Челси» не может договориться с Жиру о продлении контракта

Лондонский «Челси» не может согласовать условия нового контракта с французским нападающим Оливье Жиру, утверждает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По данным источника, футболист хочет заключить контракт на два года, но английский клуб предлагает ему однолетнее соглашение. Нынешний контракт игрока истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб в статусе свободного агента.

Жиру перешёл в «Челси» в январе 2018 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера составила € 17 млн. В нынешнем сезоне 33-летний французский форвард принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги (пять — в основном составе) и стал автором двух забитых мячей. Ранее он играл за «Гренобль», «Истр», «Тур» и «Монпелье».