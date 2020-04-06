Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кабелла поучаствовал в челлендже от Роналду

Кабелла поучаствовал в челлендже от Роналду
Футбол / РПЛ 0

Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла принял участие в челлендже, который запустил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Вслед за португальцем Кабелла выполнил на скорость упражнение на пресс. В положении «лёжа на спине» нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться за 45 секунд дотянуться ладонями до ног максимальное количество раз. Француз выполнил 115 повторений, уступив Роналду, который сделал 142 раза.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Кабелла перешёл в «Краснодар» летом 2019 года из «Сен-Этьена». Сумма трансфера составила € 12 млн. Вскоре после трансфера хавбек получил тяжёлую травму колена, поэтому в настоящий момент провёл всего два матча в чемпионате России.

Португальский защитник Диаш превзошёл Роналду в его челлендже
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020