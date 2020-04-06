Кабелла поучаствовал в челлендже от Роналду
Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла принял участие в челлендже, который запустил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Вслед за португальцем Кабелла выполнил на скорость упражнение на пресс. В положении «лёжа на спине» нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться за 45 секунд дотянуться ладонями до ног максимальное количество раз. Француз выполнил 115 повторений, уступив Роналду, который сделал 142 раза.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Кабелла перешёл в «Краснодар» летом 2019 года из «Сен-Этьена». Сумма трансфера составила € 12 млн. Вскоре после трансфера хавбек получил тяжёлую травму колена, поэтому в настоящий момент провёл всего два матча в чемпионате России.
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