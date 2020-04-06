Колосков: есть большая вероятность, что День Победы будет отпразднован как положено

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что День Победы в России будет отпразднован, несмотря на пандемию коронавируса.
«Сейчас очень трудно делать какие-либо прогнозы о том, состоится ли парад Победы. Никто не будет жертвовать здоровьем людей. Насколько я знаю из СМИ, репетиции идут, танки Т-34 приготовили, тренировки продолжаются, личный состав готов к параду. Я по-прежнему считаю, что есть большая вероятность того, что День Победы будет отпразднован как положено.
Сейчас многое зависит от осознания граждан. Мы с семьёй относимся к самоизоляции с полной ответственностью, не только из-за предстоящего праздника, хотя для нас это не формальный повод. Мой отец воевал, деды воевали, я сам жил в послевоенное время. Если все будут так же ответственно относиться, парад Победы состоится 9 мая, правительство делает для этого всё», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 6 апреля 2020
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