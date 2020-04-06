Наставник сборной Англии Саутгейт согласился на снижение зарплаты на 30%

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Мартин Буллингем сообщил, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт согласился пойти на сокращение зарплаты на 30% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса
«Воздействие коронавируса на человека ужасно, все наши мысли с семьями заражённых. Мы как организация хотим сделать всё возможное, чтобы помочь своей нации, но также делаем всё возможное, чтобы сохранить рабочие места в организации. Чем меньше денег мы генерируем, тем меньше поступает средств для развития английского футбола.
Мы предложили всем работникам, зарабатывающим больше 50 тысяч, согласиться на временное снижение зарплаты на 7,5%. Команда старших руководителей согласилась пойти на сокращение зарплаты на 15%, а самые высокооплачиваемые сотрудники в организации согласились на снижение зарплаты на 30%. Это необычные и сложные времена, и принимать эти решения очень непросто. Однако мы будем поддерживать друг друга. Горжусь тем, что мы смогли адаптироваться к таким сложным условиям», — приводит слова Буллингема официальный сайт FA.
- 6 апреля 2020
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