29 лет назад Марадону дисквалифицировали на 15 месяцев за употребление кокаина

6 апреля 1991 года легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона был дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина.

По мнению Марадоны, результаты теста были подделаны по требованию тогдашнего президента Федерации футбола Италии Антонио Маттаррезе, который таким образом отомстил футболисту за поражение национальной сборной от команды Аргентины на чемпионате мира—1990. Аргентинец признал, что принимал наркотики, но самостоятельно проводил допинг-тесты, чтобы убедиться в отсутствии в организме следов препаратов накануне матчей.

Марадона за свою карьеру выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллз Олд Бойз». За сборную Аргентины сыграл 91 матч и забил 34 гола.