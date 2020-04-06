«Шахтёр» передал Харьковской области 20 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса

Донецкий «Шахтёр» совместно с Фондом Рината Ахметова передал Харьковской области 20 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте клуба.



«Я сам харьковчанин, а сейчас в Харькове «Шахтёр» завоёвывает трофеи. Мы, футболисты, чувствуем поддержку болельщиков во время матчей. Очень благодарны им за это. Я рад, что можем сейчас всей командой сделать доброе дело для моего родного города. Большое спасибо Ринату Леонидовичу и фонду за то, что эти тесты появились в Харькове и смогут помочь. Главное, чтобы все наши болельщики сейчас оставались дома, соблюдали карантин и заботились о своих близких. Футбол скоро вернтся в город, и мы будем рады видеть всех на наших матчах в Харькове», — отметил игрок «Шахтёра» Валерий Бондарь.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,2 млн человек. Число погибших превысило 70 тыс. человек.

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