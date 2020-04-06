Ещё один футболист в Италии заразился коронавирусом

Полузащитник «Венеции» Антонио Джуниор Вакка заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
В настоящий момент Вакка соблюдает режим самоизоляции. Состояние 29-летнего футболиста улучшается. Отмечается, что в ближайшее время «Венеция» примет необходимые меры для проверки здоровья других игроков и сотрудников клуба.
Ранее в Италии было зафиксировано 19 случаев заражения коронавирусом у футболистов. В список заразившихся вошли следующие игроки: Пауло Дибала, Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (повторно) (все — «Ювентус»), Херман Песселья, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все — «Фиорентина»), Маноло Габбьядини, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски, Эдгар Баррето (все — «Сампдория»), Маттиа Цаканьи («Верона»), Кинг Пол Акпан Удо («Пьянезе»), Дэниел Мальдини («Милан»), Андреа Саранити («Лечче»), Марко Спортьелло («Аталанта»).
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,2 млн человек. Число погибших превысило 70 тыс. человек.
- 6 апреля 2020
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