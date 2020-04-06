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Ф. де Йонг рассказал, кто из игроков «Барселоны» больше всех тренируется дома

Ф. де Йонг рассказал, кто из игроков «Барселоны» больше всех тренируется дома
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, что больше всех дома тренируется нападающий Мартин Брайтвайт.

«Больше всего упражнений делает Мартин Брайтвайт. Он похож на тренера по физической подготовке. Мартин много занимается.

Больше всех смотрит телевизор Серхи Роберто.

Кто осваивает что-то новое? Пике. Он всегда много чего делает.

Кто собирается отрастить волосы? Гризманн. Он делал это до карантина», — приводит слова де Йонга пресс-служба каталонского клуба.

В настоящее время чемпионат Испании приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Также в Европе приостановлены все национальные чемпионаты, кроме Беларуси. Проведение матчей еврокубков перенесено на неопределённый срок.

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