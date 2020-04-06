Оздоев: в Питере есть самоизоляция? Столько машин и людей из окна я видел всегда

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о соблюдении режима самоизоляции, введённого из-за пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге.
«А мне интересно, в Питере есть самоизоляция? Столько машин и людей из окна я видел всегда. В такую минуту людям нужно понимать, что происходит, и быть ответственными», — написал Оздоев на странице в «Твиттере».
Ранее стало известно, что «Зенит» договорился с футболистами и тренерами о снижении зарплат в два раза из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,2 млн человек. Число погибших превысило 70 тыс. человек. В России на 6 апреля зафиксировано 6343 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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