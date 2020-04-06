Гильерме: ничего страшного, если летом не будет отпуска из-за футбола

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» заявил, что его не расстраивает возможная перспектива играть всё лето без отпуска, если сезон будет возобновлён.

«Если не будет отпуска летом из-за футбола, ничего страшного. Надо понимать ситуацию. Это же не будет каждый год, отдохнём потом. Главное, чтобы мы начали играть. Самое главное — вернуться на поле и делать, что мы любим. Мы все скучаем по футболу. Пока никто точно не может сказать, когда мы начнём тренироваться и когда начнём играть.



После матча с «Ростовом» пошли слухи о карантине. Но Сёмин сказал, что мы должны тренироваться, пока государство не скажет хватит. Он боялся, что мы потеряем кондиции. Вдруг чемпионат возобновился бы через месяц, поэтому он хотел продолжать тренироваться. Потом было сказано, что нельзя было собираться в больших группах и всю команду отпустили, кроме вратарей. Мы ещё неделю тренировались вчетвером — три вратаря и тренер. Мы сами хотели тренироваться.



У меня есть друг, который улетел 21 марта в Бразилию и сидел две недели на карантине в квартире один. Он был в изоляции. Поэтому я решил, что мне нет смысла возвращаться в Бразилию, плюс был риск заразиться в самолёте. Бразилия уже три недели сидит на карантине.



Для Фарфана, Джорджевича, Ротенберга это плюс, что они смогу восстановиться. Но и для нас тоже — мы же команда. Чат в «Ватсап» у нас есть, но не очень активный. Три года назад был хороший, его создал Тарасов, поэтому было весело», — сказал Гильерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.