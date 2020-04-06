Евсеев: вдруг понял, что очень скучаю по Уфе. И по «Уфе» тоже!

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о любимых местах в Уфе и признался, что соскучился о городу.
«Я вдруг понял, что очень скучаю по Уфе. И по «Уфе» тоже! Но речь сейчас о городе. Уфа очень, очень красива. Я даже не ожидал, что она так влюбит в себя. Какой-то неспешностью, своими традициями и одновременно свежестью. Подумал, что готов даже экскурсию провести по Уфе, причём по нефутбольной, без стадиона и базы.
Мне очень нравится гулять по набережной Белой. Около двух километров уже отреставрировали, и если надо пройтись, отдохнуть и подумать, я иду туда. Несколько раз был в «Арт-Квадрате». Похоже на Парк Горького: концерты, выставки, молодёжь. Чувствуешь, как бурлит жизнь. Там точно не до уединения. Есть несколько любимых ресторанов — «Марко Поло» и «Мясо-Мясо» (дело не в моём спартаковском прошлом). Там очень вкусно! И ещё в Уфе я чаще стал ходить в театр. Алексей Маклаков — один из самых разбирающихся в футболе артистов. А Мария Аронова просто моя давняя любовь. Платоническая.
Ну и хоккей, конечно. Сам играю в своё удовольствие, когда есть время. И на матчи «Салавата Юлаева» выбирался несколько раз. Пока писал это, «Бавария» возобновила тренировки. Надеюсь, скоро увидимся с Уфой. Ну и с «Уфой», конечно!» — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
- 6 апреля 2020
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