Эксперт по фитнесу высказался о челлендже Роналду

Эксперт по фитнесу и правильному питанию Андрей Семешов высказался о челлендже, который запустил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Роналду показывает упражнение, которое акцентированно развивает мышцы брюшного пресса. Кто-то говорит, что для этого нужно закидывать ноги на перекладину либо закреплять ноги и в полной амплитуде поднимать корпус. На самом деле в таких упражнениях мышцы пресса работают постольку поскольку, а основную нагрузку получают совершенно другие мышечные группы.



Пресс, то есть прямая мышца живота или те самые «кубики», работает в очень маленькой амплитуде и отвечает за сгибание позвоночника, а не за подъём ног или туловища. Для нагрузки пресса это очень классное упражнение. Мышцу очень хорошо нагружать именно в многоповторном режиме, на разрыв, подолгу. Это не обязательное условие, но такой протокол будет эффективным.



Видно, что Криштиану Роналду не просто так находится в невероятной физической форме. Если сравнить его со многими другими футболистами, то он выглядит как фитнес-модель. Тело такого качества профессиональному футболисту, наверное, даже не нужно, а он явно хочет ещё хорошо выглядеть», — приводит слова Семешова «RT на русском».



Ранее полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол принял участие в челлендже, который предложил Роналду.

Роналду запустил новый челлендж, предложив побить рекорд в упражнении на пресс