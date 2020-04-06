Эксперт по фитнесу высказался о челлендже Роналду

Эксперт по фитнесу и правильному питанию Андрей Семешов высказался о челлендже, который запустил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Роналду показывает упражнение, которое акцентированно развивает мышцы брюшного пресса. Кто-то говорит, что для этого нужно закидывать ноги на перекладину либо закреплять ноги и в полной амплитуде поднимать корпус. На самом деле в таких упражнениях мышцы пресса работают постольку поскольку, а основную нагрузку получают совершенно другие мышечные группы.
Пресс, то есть прямая мышца живота или те самые «кубики», работает в очень маленькой амплитуде и отвечает за сгибание позвоночника, а не за подъём ног или туловища. Для нагрузки пресса это очень классное упражнение. Мышцу очень хорошо нагружать именно в многоповторном режиме, на разрыв, подолгу. Это не обязательное условие, но такой протокол будет эффективным.
Видно, что Криштиану Роналду не просто так находится в невероятной физической форме. Если сравнить его со многими другими футболистами, то он выглядит как фитнес-модель. Тело такого качества профессиональному футболисту, наверное, даже не нужно, а он явно хочет ещё хорошо выглядеть», — приводит слова Семешова «RT на русском».
Ранее полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол принял участие в челлендже, который предложил Роналду.
- 6 апреля 2020
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