Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» отказался от участия в госпрограмме сохранения рабочих мест

«Ливерпуль» отказался от участия в госпрограмме сохранения рабочих мест
Футбол / Англия 0

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур сообщил, что клуб принял решение отказаться от участия в государственной программе по выплате зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса. Планировалось, что мерсисайдцы будут покрывать лишь 20% выплат, а остальные 80% возьмёт на себя британское правительство. В связи с этим клуб подвергся жёсткой критике со стороны фанатов.

«Мы провели консультации с рядом заинтересованных сторон в рамках процесса, направленного на достижение наилучшего возможного результата. Был рассмотрен ряд возможных сценариев, в том числе подача заявки на схему сохранения рабочих мест в период карантина.

В результате консультаций и наших собственных внутренних обсуждений на различных уровнях в клубе мы решили найти альтернативные средства, несмотря на наше право подать заявку на схему сохранения рабочих мест.

Мы полагаем, что на прошлой неделе пришли к неверному выводу, заявив, что намереваемся подать заявление на участие в программе, и искренне сожалеем об этом», — приводит слова Мура официальный сайт клуба.

Фанаты «Ливерпуля» раскритиковали руководство за использование средств налогоплательщиков
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020