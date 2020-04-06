«Ливерпуль» отказался от участия в госпрограмме сохранения рабочих мест

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур сообщил, что клуб принял решение отказаться от участия в государственной программе по выплате зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса. Планировалось, что мерсисайдцы будут покрывать лишь 20% выплат, а остальные 80% возьмёт на себя британское правительство. В связи с этим клуб подвергся жёсткой критике со стороны фанатов.



«Мы провели консультации с рядом заинтересованных сторон в рамках процесса, направленного на достижение наилучшего возможного результата. Был рассмотрен ряд возможных сценариев, в том числе подача заявки на схему сохранения рабочих мест в период карантина.



В результате консультаций и наших собственных внутренних обсуждений на различных уровнях в клубе мы решили найти альтернативные средства, несмотря на наше право подать заявку на схему сохранения рабочих мест.



Мы полагаем, что на прошлой неделе пришли к неверному выводу, заявив, что намереваемся подать заявление на участие в программе, и искренне сожалеем об этом», — приводит слова Мура официальный сайт клуба.

Фанаты «Ливерпуля» раскритиковали руководство за использование средств налогоплательщиков