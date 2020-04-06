Жена Семака: если бы могла, попросила бы Путина ввести закон о запрете абортов

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, о чём бы она попросила президента России Владимира Путина.
«Если бы я могла попросить Владимира Владимировича Путина сейчас ввести какой-нибудь один закон, это был бы закон о запрете абортов.
Много денег — это сколько? Это когда ты используешь частную авиацию для того, чтобы отвезти своих собачек на выставку в Европу, и даже не задумываешься, что эта сумма покрывает годовой бюджет какой-нибудь маленькой африканской страны. Это из жизненных наблюдений.
Я бы могла жить везде — для меня нет географических границ. Только сейчас, в 39 лет, я начинаю чувствовать, что значит Родина в глобальном понимании. Но для меня слова Родина и географическая локация — это совершенно неравнозначные вещи. На данный момент меня всё устраивает в жизни в России», — сказала Семак в прямом эфире в «инстаграме» Саши Зверевой.
- 6 апреля 2020
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