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Руководство «Локомотива» согласилось пойти на сокращение зарплат на время паузы в сезоне

Руководство «Локомотива» согласилось пойти на сокращение зарплат на время паузы в сезоне
Футбол / РПЛ 0

Руководство московского «Локомотива» решило сократить зарплаты топ-менеджерам клуба на время карантина, организованного из-за пандемии коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в клубе.

По информации издания, единогласное решение принял весь менеджмент «Локомотива» вплоть до начальников структурных подразделений. Зарплата генерального директора клуба Василия Кикнадзе снизится на 40%. На 25% ниже станут зарплаты исполнительного директора клуба Айваза Казиахмедова, руководителя скаутской службы Андрея Лосюка и начальников всех структурных подразделений. Рядовых сотрудников «Локомотива» сокращение зарплат не коснётся.

Ранее стало известно, что футболисты «Локомотива» пока не согласились пойти на снижение зарплат на 40%. Ранее о сокращении зарплат с игроками договорились «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Рубин» и «Уфа».

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