Калиниченко: чемпионат России нужно перевести на систему «весна-осень»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко выразил мнение, что Российскую Премьер-Лигу нужно перевести на систему «весна-осень».



«Нужно сыграть укороченный чемпионат и перейти на систему «весна-осень». Эта система более целостная: сыграл чемпионат и ушёл на каникулы на пять месяцев», — сказал Калиниченко в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

С 1992 по 2010 год чемпионат России проводился по системе «осень-весна». Чемпионат в сезоне-2011/12 проводился по переходной системе «весна−осень−весна», а с осени 2012 года и по настоящее время — по системе «осень-весна».

В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса.