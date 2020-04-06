Кикнадзе подтвердил, что руководство «Локомотива» пошло на снижение зарплат

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил, что руководители «железнодорожников» согласились пойти на снижение зарплат на время паузы в чемпионате из-за пандемии коронавируса.
«Речь совсем не обо мне. Все наши руководители подразделений приняли решение в период перерыва чемпионата пойти на понижение. Сделали это, чтобы команда стала сговорчивее? Не хочу разделять команду и клуб. Менеджмент клуба показывает, что не оставляет команду, а в тяжёлые времена разделяет с ней ответственность.
Особо хочу отметить, что наш диалог с командой проходит в рабочем ключе и обсуждения в СМИ не требует. Оставлю на совести тех, кто вынес дискуссию на всеобщее обозрение", — сказал Кикнадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
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